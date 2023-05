Activer de nouvelles installations de Windows XP hors ligne, sans le besoin d'altérer le système d'exploitation. C'est ce que propose un crack complet qui vient d'être repéré, même si son existence semble remonter à plusieurs mois.

Le blog tinyapps.org clame " Game Over " pour l'activation de Windows XP… le célèbre et populaire système d'exploitation sorti en 2021, pour lequel Microsoft a mis fin à son support en avril 2014. Le crack peut ainsi paraître anachronique.

Tout au long de sa durée de vie, Windows XP a connu de nombreux hacks afin de contourner l'activation. Néanmoins, c'est l'algorithme d'activation de clé Windows XP qui est désormais considéré entièrement cassé.

Retour vers le passé

Alors que les serveurs d'activation pour Windows XP appartiennent à un passé révolu, un outil xp_activate32.exe permet de générer un code d'activation valide sans connexion Internet. Une clé d'activation est obtenue de manière permanente. Les réinstallations n'y changeront par exemple rien. " Il s'agit apparemment de la même clé que celle fournie par Microsoft pour votre ordinateur ", analyse Ars Technica.

Selon The Register, l'algorithme d'activation du produit a été cassé il y a déjà quelque temps. En 2019, un générateur de clés open source a été publié, avec la capacité de générer indéfiniment des clés Windows XP. Il nécessitait cependant des services externes pour terminer la validation et l'installation du système d'exploitation.

L'année dernière, un exécutable Windows pour générer des codes de validation et finaliser la procédure d'activation hors ligne a fait son apparition. Récemment, un fork l'a en outre rendu fonctionnel sur Linux.

Windows XP bouge encore

D'après Statcounter, Windows XP est actuellement crédité d'une part de marché mondiale de 0,35 % dans la famille des versions de Windows sur ordinateur (desktop).

Service d'analyse web, Statcounter s'appuie sur un périmètre de plus de 1,5 million de sites web avec code de tracking et la consultation de plus de 5 milliards de pages chaque mois par des personnes du monde entier.

Reste qu'utiliser le vieux Windows XP tout en étant connecté à internet n'est franchement pas une bonne idée, compte tenu des risques de sécurité avec les nombreuses vulnérabilités existantes qui resteront non corrigées à jamais.