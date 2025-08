L'écran de démarrage, la colline verdoyante, les sons si caractéristiques... Windows XP a sans conteste marqué toute une génération d'utilisateurs.

Pour les nostalgiques de cet âge d'or de Microsoft, un développeur a eu l'idée de le faire revivre. Le résultat est une version fonctionnelle directement accessible depuis une simple page web, sans aucune installation requise.

Une réplique fidèle dans votre navigateur

Partagé sur le réseau Reddit, le projet est une simulation réaliste. Dès le lancement, l'illusion est presque parfaite. On y retrouve l'emblématique fond d'écran Bliss et l'interface Luna avec ses bords arrondis caractéristiques.

L'expérience ne s'arrête pas à l'aspect visuel. Le développeur y a intégré plusieurs programmes de l'époque, sans omettre quelques classiques du type le Solitaire et l'inoubliable Démineur. Le Paint d'antan est également de la partie pour des œuvres d'art forcément pixélisées.

Les limites de l'expérience

L'émulateur web est une récréation soignée, mais avec des contraintes. Par exemple, n'espérez pas surfer sur le Web avec Internet Explorer. Il est en outre impossible d'y exécuter des programmes externes.

Dans des commentaires, des utilisateurs curieux ont aussi constaté que certains sons du système ne fonctionnent pas toujours correctement.

Un projet déjà abandonné ?

Derrière cette initiative se cache ducbao414 qui souhaitait simplement raviver les souvenirs de son enfance.

Le projet via win32.run - qui est bel et bien une page web - a été conçu à l'aide du framework Svelte et des technologies associées comme SvelteKit. Tout fonctionne localement dans le navigateur.

Malheureusement, le créateur a annoncé avoir cessé le développement. En cause, des changements majeurs dans SvelteKit. Dommage, alors que les 25 ans de la sortie de Windows XP se profilent à l'horizon.