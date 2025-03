Après plusieurs années à maintenir le système NTFS, Windows est sur le point d'opérer une bascule historique vers un nouveau format. Cette transition représente un changement majeur pour le système d'exploitation de Microsoft, avec des implications importantes en termes de performances, de sécurité et de gestion des données.

ReFS : le remplaçant de NTFS est enfin là

Alors que le NTFS a été introduit avec Windows NT 3.1 en 1993, le ReFS se présente comme une alternative moderne conçue pour répondre aux défis du stockage actuel. Lancé avec Windows Server 2012, ReFS est un système de fichiers de nouvelle génération offrant une meilleure résilience aux erreurs, une gestion optimisée des grands volumes de données et une intégration native avec les technologies de virtualisation. En clair, il ne s'agit pas d'un système vraiment nouveau, il a donc eu le temps d'être éprouvé au fil des années et particulièrement en usage professionnel. Son application au plus large public ne devrait donc pas présenter de problème majeur.

Microsoft avait déjà commencé à intégrer ReFS dans certaines éditions de Windows, notamment pour les espaces de stockage. Mais l'objectif est désormais d'en faire le système de fichiers par défaut pour toutes les installations de Windows 11 à l'avenir.

Pourquoi abandonner le NTFS ?

Le NTFS, bien que robuste, montre ses limites face aux exigences actuelles. Parmi ses principaux défauts :

Une sensibilité aux erreurs de disque

Des performances perfectibles sur les SSD NVMe

Une gestion complexe des métadonnées

Des limitations en termes de taille de fichiers et de volumes

Le ReFS, lui, corrige ces lacunes grâce à des mécanismes de détection et de correction des erreurs, une meilleure gestion des métadonnées et une capacité théorique de stockage bien supérieure ( qui flirt avec les 35 pétaoctets). De plus, il est conçu pour s'adapter aux futures technologies de stockage comme les SSD de nouvelle génération et les mémoires persistantes. En clair, il s'agit d'un système bien plus moderne et adapté aux nouveaux usages que le NTFS. Si dans l'absolu, les particuliers ne devraient pas vraiment sentir de changement ni profiter pleinement des avantages du ReFS, les choses pourraient changer d'ici quelques années.

Ce que ça change pour les utilisateurs

La migration vers ReFS sera progressive et transparente pour la plupart des utilisateurs. Les avantages se feront sentir à plusieurs niveaux :

- Une meilleure stabilité du système en cas d'erreurs de disque

- Des performances améliorées, notamment sur les SSD NVMe

- Une meilleure intégrité des données grâce à la correction automatique des erreurs

L'objectif principal du ReFS est d'apporter une sécurité accrue contre la corruption des données. La fonctionnalité dite de "copy-on-write" réduit considérablement le risque de perte de données en cas de coupure de courant ou de plantage du système. Sans s'en rendre compte, les utilisateurs devraient profiter d'un système légèrement plus stable, et conserver leurs fichiers plus longtemps, sans erreurs.

Quand et comment migrer vers ReFS ?

Microsoft n'a pas encore communiqué de date précise pour le déploiement généralisé de ReFS. La migration se fera probablement par étapes, en commençant par les nouvelles installations de Windows 11.

Il sera possible de convertir manuellement des partitions NTFS existantes vers ReFS, mais cette opération nécessitera des outils spécifiques et une sauvegarde préalable des données. Il est donc recommandé d'attendre les instructions officielles de Microsoft avant de se lancer dans cette manipulation.

Dans tous les cas, la migration imposera de disposer d'un espace suffisant de stockage pour héberger temporairement les fichiers des disques à modifier. Il faudra donc prévoir de disposer de plusieurs disques ou partitions. Notons qu'un stockage dans le Cloud (ponctuel) pourrait également convenir.