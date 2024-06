Microsoft continue de chercher de nouvelles solutions pour faciliter les échanges entre Windows 11 et les smartphones.

Le transfert de fichiers depuis un smartphone vers Windows relève souvent du calvaire. Pourtant, Microsoft a mis en place un outil baptisé Mobile connecté qui propose de créer une passerelle entre smartphone et PC.

Néanmoins, la synchronisation n'est pas toujours parfaite et il convient d'installer une application mobile sur son appareil pour engager la connexion...

Brancher son appareil en USB n'est pas non plus gage de succès : l'explorateur de fichiers se veut capricieux et avec nombre de smartphones, la navigation reste compliquée, au point que les transferts échouent régulièrement.

Mais Microsoft travaille sur le sujet. Dans la dernière béta de Windows 11, une nouvelle fonctionnalité est apparue. Un bouton permet ainsi d'activer l'affichage des fichers du smartphone dans l'explorateur.

En activant cette fonctionnalité, une notification apparaitrait sur le smartphone branché en USB afin d'accepter que le PC puisse accéder aux fichiers y étant stockés. Cela devrait permettre de mieux naviguer au sein des documents situés dans l'appareil mobile.

Actuellement, aucune date de déploiement de cette fonctionnalité n'a été communiquée.