Fin 2021, le gouvernement avait ordonné le déréférencement en France du site d'e-commerce Wish et de son application mobile. La mesure s'appliquait aux moteurs de recherche en ligne et aux boutiques d'applications, comme l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) lève désormais cette sanction. Elle met donc fin au déréférencement du site Wish et de son application

Pendant sa période de déréférencement, le site Wish a mécaniquement perdu en visibilité en France et par voie de conséquence en trafic. Toutefois, il demeurait accessible via la saisie de l'URL dans un navigateur web. Il n'y avait pas de blocage de l'activité de Wish en France.

La DGCCRF veillera au grain

Ce retour de l'oubli pour Wish est permis à la suite de vérifications et d'engagements qui ont été pris par la société ContextLogic - qui édite Wish - auprès de la DGCCRF.

" La société a mis en place des mesures concernant les procédures de retrait / rappel et de limitation de la présence sur la plate-forme de produits similaires à ceux ayant été reconnus non conformes et dangereux ", souligne la DGCCRF dans un communiqué (Le Monde).

Sur plus de 140 produits vendus sur Wish et pour la plupart importés, la DGCCRF avait révélé la mise en vente d'un grand nombre de produits non conformes et dangereux. Après signalement et des notifications, il a été reproché à Wish une réapparition de certains produits retirés sous une autre dénomination.

Une grosse amende en prime

En vain, ContextLogic avait tenté pendant des mois de faire annuler la décision de déréférencement de la DGCCRF. Peine perdue, notamment devant le Conseil d'État Constitutionnel et après l'obtention d'une saisie du Conseil Constitutionnel fin 2022.

D'après une information de l'Informé, Wish a en outre été condamné la semaine dernière à une amende de 3 millions d'euros par le tribunal correctionnel de Paris et pour pratiques commerciales trompeuses, dont de fausses ristournes par le passé.