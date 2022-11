The Witcher 3 est sans conteste le plus gros succès à date du studio de développement polonais CD Projekt. Plus de 7 années après sa sortie originale, le titre reste une référence dans le domaine et beaucoup de jeux souffrent encore de la comparaison avec ce qui se présente comme un véritable chef d'oeuvre.

Sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, The Witcher 3: Wild Hunt a été décliné sur Nintendo Switch en 2020 et étonné par la qualité de l'adaptation. CD Projekt avait indiqué que le titre profiterait d'un patch nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series, mais pris dans le tourment de la sortie chaotique de Cyberpunk, le studio a du reporter plusieurs fois son projet.

Plus qu'une simple mise à niveau technique

CD projekt a rassuré au fil des mois, indiquant que la sortie était bien maintenue, mais qu'aucune date précise ne pouvait être annoncée... Finalement le studio a annoncé que les patchs sortiraient le 14 décembre prochain, l'occasion pour les joueurs de redécouvrir un titre majeur.

L'éditeur a également précisé qu'une conférence en direct serait organisée pour présenter le titre dans cette nouvelle version, avec du gameplay en vue et des révélations sur une énième mise à jour à destination des joueurs PC.

Le titre devrait prendre en charge la 4K et le Ray Tracing sur consoles, profiter de temps de chargement réduits et intégrer du contenu notamment issus de l'adaptation de la franchise en série sur Netflix. CD Projekt prépare ainsi bien plus qu'un simple patch de mise à niveau technique et il nous tarde de découvrir ce que le studio nous a concocté.