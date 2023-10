Alors que CD Projekt vient de livrer le seul et unique DLC prévu pour Cyberpunk 2077, le travail autour du titre touche à sa fin : le jeu ne subira plus d'évolution majeure de contenu et devrait se limiter à des correctifs de ci de là. L'explication est simple : l'ensemble du studio a effectué une migration vers l'Unreal Engine 5 et abandonne totalement Red Engine, le moteur physique et graphique qui anime Cyberpunk.

Alors que l'échec du lancement du titre est encore dans les consciences, CD Projekt tire des leçons et s'impose de nouvelles procédures pour éviter de renouveler le tir avec ses prochains jeux. Dans une interview, Clin Walter, directeur technique de CD Projekt Red évoque la situation.

Polaris : The Witcher 4 fait l'objet d'une attention particulière

Il explique ainsi que désormais, les équipes s'assurent de maitriser plus de choses dès le début du projet. La gestion des différentes plateformes, notamment des consoles est désormais une priorité : il faut s'assurer que tout est prévu pour fonctionner dès le départ, sans quoi l'annulation ou la réorientation est envisagée. Depuis Cyberpunk, les démos internes et évaluations se font sur toutes les plateformes dès le début du projet.

Rappelons que l'échec de Cyberpunk 2077 est surtout un fait sur consoles d'ancienne génération : PS4 et Xbox One, dont le rendu était à des années-lumière des images présentées par CD Projekt. Le groupe avait délégué les phases de tests et de validation à une société tierce sur les consoles d'ancienne génération. C'est donc une version complètement ratée du titre et non aboutie qui est sortie sur ces machines, et cela explique aussi pourquoi Phantom Liberty, le DLC du jeu n'a été déployé que sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le projet Polaris échappera à cette situation, et si CD Projekt en parle alors que les PS4 et Xbox One ont été abandonnées, c'est aussi certainement parce que le projet n'en est qu'à ses débuts et qu'il pourrait de nouveau sortir lors d'un changement de génération : PS6 et nouvelle Xbox... Ou dans le meilleur des cas, sur des consoles profitant d'un refresh "Pro".