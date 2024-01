CD Projekt Red a déjà abordé l'après-Cyberpunk 2077 et confirmé en avoir fini avec le développement du titre, tout en réorientant ses ressources vers ses deux projets majeurs : les projets Orion et Polaris.

Et CD Projekt prend visiblement les choses très au sérieux puisque l'on apprend que ce sont 400 développeurs qui sont envisagés rien que sur Polaris (The Witcher 4) d'ici le milieu de cette année. Une équipe conséquente qui préfigure d'un budget colossal pour le titre et confirme un peu plus que le studio souhaite proposer un contenu dense.

Nous savions déjà que l'équipe était déjà articulée autour de 300 personnes depuis son lancement, ce qui est un chiffre assez conséquent dans le secteur. Avec 100 personnes de plus, CD Projekt confirme ses ambitions : le studio avait promis "une aventure plus intense et du gameplsy plus intense". Actuellement, la sortie du titre viserait 2026 ou 2027.

Autre bonne nouvelle, le projet Orion ( la suite de Cyberpunk 2077) progresse dans sa phase de conception. L'équipe autour du titre devrait atteindre 80 personnes d'ici la fin de cette année. Bonne nouvelle : cette fois le titre pourrait profiter d'un pendant multijoueur.

Rappelons que CD Projekt a fait le choix de miser sur Unreal Engine 5 pour ses prochains titres, ce qui devrait lui permettre de progresser plus vite. En outre, le studio a confirmé un partenariat fort avec Nvidia pour le développement et la création d'outils spécifiques au moteur graphique et physique.