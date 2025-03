Lors de sa dernière conférence dédiée aux investisseurs, CD Projekt a jeté un pavé dans la mare : "Le jeu ne sera pas lancé dans le délai initial du programme d'incitation, qui se termine le 31 décembre 2026". Une déclaration du CFO Piotr Nielubowicz qui signifie clairement que 2027 devient la nouvelle échéance minimum pour l'un des titres déjà parmi les plus attendus des joueurs.

Avec 400 développeurs actuellement sur le projet, le studio polonais semble vouloir prendre son temps pour éviter les erreurs du lancement catastrophique de Cyberpunk 2077. Le passage à Unreal Engine 5 explique en partie ces délais supplémentaires.

Vers une sortie next-gen ?

Ce report place The Witcher 4 dans une période charnière :

La PS6 et la prochaine Xbox sont attendues autour de 2027

Le jeu pourrait devenir un titre cross-gen comme Cyberpunk 2077 en son temps

en son temps CD Projekt veut exploiter pleinement les capacités techniques des nouvelles machines

"Nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé", a déclaré un porte-parole du studio, faisant référence au lancement problématique de Cyberpunk. Une position qui rassure les fans tout en prolongeant leur attente. Malheureusement, en proposant un jeu à cheval sur deux générations de machines, les risques de reproduire la situation de Cyberpunk 2077 sont plus grands que si le titre était bel et bien sorti en 2026 avec une seule génération de consoles à satisfaire.

Ce que l'on sait du jeu

Malgré le report, quelques éléments ont déjà filtré sur The Witcher 4.

On sait déjà que Geralt de Riv ne sera pas le personnage principal puisque les joueurs prendront le contrôle de Ciri plusieurs années après la fin de The Witcher 3.

Tout le titre se déroulera après les événements de The Witcher 3, tout en continuité (pas d'univers parallèle ou autre). Le jeu proposera du gameplay à la fois déjà abordé au fil des précédents titres, mais avec de nouvelles mécaniques.

Point qui rassure une partie des joueurs : CD Projekt s'est rapprochée d'Nvidia pour assurer la prise en charge de technologies graphiques de pointe. Le jeu devrait donc être particulièrement flatteur et optimisé.

La bande-annonce révélée aux Game Awards 2024 reste à ce jour la cinématique la plus vue de l'événement, prouvant l'immense attente autour du titre.

Quand attendre des nouvelles ?

Les prochaines étapes de communication devraient se présenter sous la forme d'un teaser de gameplay d'ici la fin de l'année.

L'année 2026 sera l'occasion pour CD Projekt de présenter plus en profondeur l'histoire du titre, les personnages et les mécaniques de jeu... Puis la sortie ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année 2027, début 2028. Dans tous les cas, CD Projekt ne compte pas céder aux pressions des investisseurs et du secteur cette fois, et assurer le coup en proposant un jeu optimisé au mieux pour toutes les plateformes concernées.

CD Projekt mise sur une stratégie de communication tardive pour éviter de créer des attentes irréalistes. Une approche prudente qui contraste avec les annonces précoces de Cyberpunk 2077.