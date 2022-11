Il y a quelques semaines, CD Projekt annonçait que The Witcher premier du nom aurait droit à un remake afin d'en proposer une version révisée et techniquement à jour. Le studio polonais mise énormément sur sa franchise et nous prépare plusieurs titres autour de cette dernière.

Présenté il y a plusieurs mois sous le nom mystérieux de Canis Majoris, le remake de The Witcher sera confié à Fool's Theory et exploitera le fameux Unreal Engine 5. CD Projekt avait annoncé se rapprocher d'Epic pour développer des outils conjoints au moteur graphique et physique pour ses propres titres.

Fidèle à l'original, mais avec un gros plus

D'emblée, CD Projekt a annoncé que le titre respecterait la version originale du jeu, et que le projet sera bien digne d'un titre premium... Néanmoins, aujourd'hui le studio annonce quelques changements de taille...

CD projekt aurait ainsi vu avec Fool's Theory afin que le titre change de dimension en proposant un univers en monde ouvert. La progression du titre serait ainsi moins scriptée et les joueurs pourraient parcourir et explorer l'univers comme bon leur semble. Reste à savoir si le studio se donnera les moyens de donner suffisamment de détails et d'animation dans un monde ouvert, la pression est énorme et le projet n'en est qu'à ses débuts.