Spécialiste français de la santé connectée, Withings passe en mode Black Friday pour sa gamme de produits qui comprend des montres, des balances, des tensiomètres, un capteur de sommeil ou encore un appareil de santé 4-en-1.

Ce sont des remises de jusqu'à 90 € sur les montres connectées, de jusqu'à 80 € sur les balances connectées et de jusqu'à 50 € sur les autres produits. Sans compter des opérations comme un bracelet acheté, un bracelet offert, l'inscription sur withings.com pour économiser 20 € supplémentaires sur les achats de 200 € ou plus.

Lors d'un achat sur le site de Withings, un essai gratuit d'un mois au service d'abonnement Withings+ est offert. Il permet de bénéficier d'une expérience améliorée et d'une série de fonctionnalités supplémentaires.

-20 % sur ScanWatch 2, Body Comp et BeamO

Pour le Black Friday de Withings, la montre connectée ScanWatch 2 est par exemple affichée au prix de 279,95 € au lieu de 349,95 €. Avec ses 35 biomarqueurs, elle permet un suivi global de la santé : sommeil, niveau d'énergie, santé cardiovasculaire, prédiction des cycles menstruels, température et immunité, activité physique.

Pour l'évaluation corporelle et des mesures de santé, la balance connectée Body Comp est proposée à 159,95 € au lieu de 199,95 €. Elle informe sur la masse grasse, la graisse viscérale et l'âge vasculaire, ainsi que la santé nerveuse.

En moins d'une minute, BeamO permet d'effectuer un bilan de santé. L'appareil multiscope mesure la température corporelle, effectue des électrocardiogrammes, évalue la saturation en oxygène dans le sang et fait office de stéthoscope. BeamO est au prix de 199,95 € au lieu de 249,95 €.

Des retours prolongés

À l'occasion du Black Friday, Withings double en outre à 60 jours la période des retours, soit jusqu'au 31 janvier 2026.