Spécialiste français de la santé connectée, Withings a pris pour habitude de dévoiler ses nouveautés à l'occasion du CES. L'édition 2026 du CES ne fait pas exception avec une nouvelle itération de la balance et station de santé Body Scan.

La Body Scan 2 est introduite comme une station de santé et un laboratoire de longévité à domicile. Elle promet une analyse complète de plus de 60 biomarqueurs en seulement 90 secondes pour " rendre la prévention et la santé à long terme concrètes, immédiates et motivantes ".

Quelles technologies la Body Scan 2 intègre-t-elle ?

La principale innovation de la Body Scan 2 réside dans sa capacité à mesurer des indicateurs jusqu'ici réservés au milieu clinique. L'appareil intègre l'impédance cardiographie (ICG), dans le but d'évaluer l'efficacité de la fonction de pompage du cœur. Couplée à un ECG 6 dérivations, cette technologie permet de calculer un âge du cœur et de détecter les risques d'hypertension sans brassard.

En parallèle, la balance utilise la bioimpédance spectroscopie (BIS) à ultra-hautes fréquences. Cette méthode envoie de faibles courants électriques pour analyser la santé cellulaire, l'efficacité métabolique et la régulation glycémique.

Withings souligne l'objectif de mesurer des biomarqueurs puissants chaque jour de manière non invasive, en utilisant par exemple la sueur des pieds pour évaluer la santé des glandes sudoripares.

Comment ces données sont-elles traduites pour l'utilisateur ?

Face à un déluge de plus de 60 métriques (fonction cardiaque, santé artérielle, métabolisme cellulaire, régulation glycémique, etc.), Withings a mis l'accent sur la simplicité d'interprétation.

La Body Scan 2 synthétise ces informations complexes en un score qui permet de visualiser l'espérance de vie en bonne santé. L'application se charge d'interpréter les données brutes pour fournir des recommandations personnalisées.

" En révélant l’impact tangible, au quotidien, de nos choix sur les indicateurs clés du corps, nous permettons aux utilisateurs de voir que le changement est nécessaire et possible ", déclare Éric Carreel, fondateur et président de Withings

Un positionnement haut de gamme

La Body Scan 2 sera lancée au deuxième trimestre 2026, notamment sous réserve de l'obtention des certifications CE médicales pour certaines métriques. Le prix sera de 499,95 € en Europe. Un positionnement premium pour un appareil avec lequel il faudra éviter une dérive anxiogène.