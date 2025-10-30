Le produit avait fait sensation au CES de Las Vegas en janvier 2023. Près de trois ans plus tard, le U-Scan, le fameux analyseur d'urine connecté de la pépite française Withings, est enfin disponible à la vente.

Fruit de sept ans de recherche, ce galet technologique entend transformer vos toilettes en un véritable laboratoire de santé préventive, en analysant les quelques 3 000 métabolites présents dans l'urine.

Comment fonctionne ce laboratoire de toilette ?

Le Withings U-Scan est un appareil compact de la taille d'un galet, conçu pour se fixer discrètement dans la cuvette des toilettes. Il ne nécessite aucune manipulation. Lorsqu'une personne urine, le capteur collecte automatiquement un petit échantillon.





L'urine est ensuite analysée chimiquement par un système de cartouches interchangeables. Les résultats sont transmis en quelques minutes, via Wi-Fi ou Bluetooth, à l'application Withings sur smartphone. Le système se nettoie ensuite automatiquement.

Que peut-on analyser avec le U-Scan ?

Au lancement, Withings propose deux types de cartouches distinctes pour deux usages différents. Chaque cartouche a une durée de vie d'environ trois mois (pour 2 à 4 analyses par semaine).





Les deux options sont :

U-Scan Nutrio : Une cartouche axée sur le suivi nutritionnel. Elle mesure l'hydratation (densité urinaire), l'équilibre acido-basique (pH), la vitamine C et le taux de cétones.

Une cartouche axée sur le suivi nutritionnel. Elle mesure l'hydratation (densité urinaire), l'équilibre acido-basique (pH), la vitamine C et le taux de cétones. U-Scan Calci : Une cartouche orientée vers la santé rénale. Elle surveille le calcium urinaire, le pH et la densité pour évaluer et prévenir les risques de calculs rénaux.

Withings a déjà indiqué travailler sur d'autres cartouches pour des usages futurs, comme la détection d'infections urinaires ou le suivi de grossesse.

Quel est le prix de cette technologie ?

L'innovation a un coût. Le kit de démarrage U-Scan est commercialisé au prix de 349,95 euros. Ce pack initial comprend le lecteur et une cartouche (Nutrio ou Calci).





Le modèle économique repose ensuite sur un abonnement. Pour recevoir une nouvelle cartouche tous les trois mois, il faudra souscrire à l'abonnement "ProActive", facturé 99,95 € pour trois mois (soit environ 33 € par mois), qui inclut également l'accès au service premium Withings+.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'appareil peut-il être utilisé par plusieurs personnes ?

Oui. Withings a intégré une technologie (probablement basée sur le flux ou la détection radar) qui permet au U-Scan de savoir qui est en train de l'utiliser, afin de gérer plusieurs profils utilisateurs au sein d'un même foyer.

Est-ce un dispositif médical ?

Pas pour le moment. Le U-Scan est lancé en Europe comme un appareil de bien-être et de santé préventive, et non comme un dispositif médical homologué. Il n'est pas (encore) conçu pour poser un diagnostic, mais pour suivre des tendances.

L'analyse est-elle automatique à chaque passage ?

Non. L'utilisateur active l'analyse via l'application Withings avant de se rendre aux toilettes. Cela permet de cibler l'analyse (par exemple, le matin au réveil) et de préserver la durée de vie de la cartouche, qui permet environ 22 analyses.