Les gadgets électroniques peuvent être de précieux outils pour suivre au quotidien certaines données physiologiques et apporter une information sur l'état de santé des utilisateurs.

Withings s'est engouffrée sur ce créneau spécifique en spécialisant toujours plus ses dispositifs afin de fournir une information pertinente allant un peu loin que la simple valeur informative et en combinant les capteurs pour dresser un panorama de l'état de santé général.

Pour la salon IFA 2023 de Berlin, l'entreprise présente sa dernière création : la montre connectée Withings ScanWatch 2 constituant sa nouvelle référence en matière de smartwatch alliant les fonctions traditionnelles d'une montre, d'une montre connectée et d'un hub d'informations de santé.

Capteur de température corporelle, suivi 24 / 24

La ScanWatch 2 reprend le format hybride de montre à aiguilles physiques avec un petit écran circulaire affichant des informations pertinentes. On est ici sur un boîtier en acier inoxydable (de même que sa couronne) en 38 mm ou 42 mm avec étanchéité 5 ATM et un cadran protégé par un verre saphir et intégrant un affichage circulaire OLED noir et blanc de 0,63 pouce.

La montre conserve les atouts de la version précédente avec la mesure de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène SpO2, du suivi du sommeil et de la détection de fibrillation auriculaire en ECG (certifiée CE Médical).

Elle ajoute de nouveaux indicateurs avec la mesure de la variation de la température corporelle, le suivi du cycle menstruel et la variation de fréquence cardiaque. Elle saura aussi détecter 40 types d'activité physique que l'on pourra personnaliser et renforcer avec le service premium Withings+.

De nombreux capteurs pour le suivi de santé et d'activité

La température corporelle est mesurée en continu grâce à un module TempTech24/7 unique sur le marché combinant un "capteur de fluctuation de chaleur miniaturisé révolutionnaire" et "un capteur de température haute précision" mesurant température ambiante et température corporelle.

Les données sont analysées par son logiciel HealthSense et Withings revendique une précision des mesures supérieures à celle des produits concurrents sur cet aspect, avec la possibilité d'utiliser les données pour le suivi de santé quotidien comme pour le sport (performances et récupération).

Le format hybride de la montre, associée à la fonction PowerSense optimisant le déclenchement des mesures de santé, permet à la ScanWatch d'offrir une autonomie allant jusqu'à 30 jours et permettant un suivi régulier dans le temps.

La montre connectée ScanWatch 2 de Withings est lancé à un tarif de 349,95 € et est en précommande sur le site du fabricant, avec livraison dans quelques semaines.

Withings lance en parallèle la ScanWatch Light, également avec aiguilles et écran OLED noir et blanc), qui reprend une partie des fonctions de la ScanWatch 2 et fournit un un état général de la santé tout en proposant un tarif plus bas de 249,95 € pour un boîtier de 37 mm.