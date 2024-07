D'après le Wall Street Journal, ce devait être le plus gros rachat de l'histoire de Google (ou de sa maison mère Alphabet) avec une proposition de 23 milliards de dollars. La start-up de cybersécurité Wiz a mis fin aux négociations et ne se vendra à personne.

" Bien que nous soyons flattés par les offres que nous avons reçues, nous avons choisi de continuer à construire Wiz. […] Il est difficile de dire non à de telles offres, mais grâce à notre équipe exceptionnelle, je peux faire ce choix en toute confiance ", a écrit le patron de Wiz dans un e-mail envoyé aux employés.

Assaf Rappaport n'évoque pas explicitement Google (ou Alphabet), ni le refus d'un accord à hauteur de 23 milliards de dollars. Il se tourne vers un objectif d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent et une introduction en Bourse.

-----

Actualité publiée le 15 juillet 2024

Selon une information du Wall Street Journal, la maison mère de Google est en négociations avancées pour le rachat de la start-up de cybersécurité Wiz. Le cas échéant, la transaction serait à hauteur de 23 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse acquisition jamais réalisée par Google.

Le podium des rachats les plus imposants opérés par Google (Alphabet) est actuellement constitué de Motorola Mobility en 2011 et pour 12,5 milliards de dollars, devant les 5,4 milliards de Mandiant (cybersécurité) en 2022 et 3,2 milliards de dollars pour Nest Labs en 2014.

" L'accord pourrait être conclu prochainement, à condition que les négociations n'échouent pas ", écrit le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Le cas échéant, il n'échappera pas à un examen minutieux des autorités de la concurrence.

La cybersécurité et le cloud

Wiz se présente comme la première plateforme de sécurité dans le Cloud au monde. Fondée en 2020 et basée à New York, elle a levé un milliard de dollars au mois de mai dernier. Sa valorisation atteint 12 milliards de dollars. C'est d'autant plus notable qu'il ne s'agit pas du très en vogue domaine de l'IA générative.

" Nous avons pour mission d'aider les organisations à créer des environnements cloud sécurisés qui accélèrent leurs activités. En créant une couche de normalisation entre les environnements cloud, notre plateforme permet aux organisations d'identifier et d'éliminer rapidement les risques critiques ", indique Wiz sur son site.

Wiz revendique avoir parmi ses clients 40 % des sociétés du Fortune 100 qui classe les premières entreprises américaines en fonction de l'importance de leur chiffre d'affaires, et souligne l'analyse quotidienne de 230 milliards de fichiers.

Une croissance rapide

Pour l'année 2023, Wiz a déclaré avoir atteint 350 millions de dollars de revenus. La société avait atteint 100 millions de dollars de revenus annuels en seulement 18 mois. Elle est notamment soutenue par Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures et Lightspeed Ventre Partners qui sont des groupes de capital-risque renommés de la Silicon Valley.