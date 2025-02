Depuis quelques semaines, les rumeurs de l'annulation de plusieurs projets au sein des studios de Warner Bros vont bon train.

Suicide Squad emporte d'autres projets avec lui

L'échec de Suicide Squad : Kill the Justice League a chamboulé l'organisation de Warner Bros Games qui a tout simplement coupé les vivres à Rocksteady et entrainé la restructuration du studio.

S'en est suivi le départ de David Haddad, responsable de la division gaming de Warner Bros et l'annonce plus globale du groupe de souhaiter se recentrer sur 4 licences uniquement dont Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC.

Wonder Woman sacrifiée sur l'autel de la rentabilité

Rapidement, il a été confirmé un nouvel épisode de Batman chez Rocksteady, mais se posait encore la question de l'avenir du projet de jeu sur l'amazone Wonder Woman.

Le titre a déjà englouti plus de 100 millions de dollars en développement, avec plusieurs reboots du projet... Finalement, il apparait que le jeu a bien été annulé.

JB Perrette, patron des jeux et du streaming chez Warner a confirmé l'information, évoquant une année 2024 complexe pour le groupe et la nécessité pour la Warner de se recentrer sur les licences les plus fortes, similaire à celle appliquée au cinéma.