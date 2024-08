Plus la peine de débourser des sommes astronomiques pour bénéficier des solutions de Microsoft proposées au sein de la suite Office. Il existe une solution légale, proposée par Microsoft pour pouvoir accéder à Word, Excel et Powerpoint sans avoir à passer à la caisse.

Une situation intéressante quand on sait qu'Office est proposé à 59,99€ par an ou 5,99€ par mois via l'offre Microsoft 365 Personnel, avec quelques extras toutefois, ou 149€ en achat unique.

Mais puisque d'autres outils équivalents sont proposés par la concurrence, notamment Libreoffice mais surtout les Google Services comme Google Docs, Sheets et Slides... Microsoft a décidé de jouer le jeu et a finalement ancré ses propres services dans des versions Web accessibles gratuitement.

Désormais, pour profiter de Word, Excel et PowerPoint, il suffit d'un navigateur, d'une connexion à Internet et d'un compte Microsoft. Tout se passe sur le site Office.com lancé récemment par le géant américain, qui propose ainsi de créer divers documents, stockés en ligne dans l'espace de 5 Go associés au compte Microsoft. Il est bien entendu possible de récupérer les fichiers créés, et de les envoyer directement vers divers destinataires.

Bien entendu, le site est également l'occasion pour Microsoft de mettre en avant ses formules payantes et d'encourager à installer les applications, qui nécessitent des clés de licence. Néanmoins, pas de forcing ici, simplement quelques encarts au compteur.

La barre latérale du site permet de rapidement se lancer dans la création d'un document selon le site souhaité, avec 6 raccourcis proposés : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams ou OneNote, mais on pourra également créer de la vidéo et des pages internet.

Les interfaces sont identiques aux outils proposés par Office en version desktop, de quoi rassurer les utilisateurs, mais on note quelques légères absences.

Excel en ligne ne propose pas de solveur, ni de requêtes de données externes ni certaines fonctions et graphiques.

Powerpoint de gère pas les animations et transitions trop élaborées et n'affiche pas le mode Présentateur.

Word ne propose pas les options de mise en page avancées, ni les macros ou le publipostage.

Enfin, sachez qu'il n'est pas proposé de mode hors ligne des outils en question et que sans connexion à Internet, il sera impossible d'y accéder.