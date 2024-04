Depuis l'année dernière, l'application de traitement de texte WordPad figure sur la liste des fonctionnalités dépréciées de Windows. Autrement dit, une application qui est officiellement devenue obsolète et ne bénéficie plus d'une quelconque mise à jour.

Jusqu'à présent, Microsoft n'avait toutefois pas communiqué sur la date de retrait de WordPad dans Windows. Les choses se précisent et c'est un retrait qui interviendra dans le cadre de la version 24H2 de Windows 11. Elle est attendue pour l'automne prochain.

" WordPad sera supprimé de toutes les éditions de Windows à partir de Windows 11, version 24H2 et Windows Server 2025 ", écrit Microsoft. Ce sont les fichiers binaires wordpad.exe, wordpadfilter.dll et write.exe qui seront supprimés.

Microsoft Word et Bloc-Notes

Tout en soulignant que Windows ne disposera plus de l'intégration d'une application de lecture RTF (.rtf) par défaut, la recommandation de Microsoft ne change pas. Microsoft Word pour les documents en texte enrichi comme .doc et .rtf, et Notepad (Bloc-Notes) pour les documents en texte brut de type .txt.

Bien évidemment, c'est une recommandation qui cible les produits du groupe de Redmond. À noter par ailleurs que Microsoft n'évoque pas un retrait de Windows 10.

WordPad avait fait sa première apparition dans Windows 95, en lieu et place du traitement de texte Microsoft Write. Presque trois décennies d'existence.