Permettant de créer et gérer des sites web et des blogs en s'appuyant sur une version du système de gestion de contenu WordPress, mais sans se soucier de l'aspect technique pour l'hébergement et autres, la plateforme WordPress.com revendique 409 millions de visiteurs uniques, 20 milliards de pages vues et 70 millions de nouveaux articles par mois.

En marge de ses forfaits habituels, WordPress.com - qui est dans le giron de Automattic - introduit une offre hors classe. Elle couvre une période de 100 ans pour l'enregistrement de nom de domaine, l'hébergement et un support personnalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Parmi d'autres engagements avec l'offre 100 ans de WordPress.com, plusieurs sauvegardes avec des centres de données situés dans des lieux géographiques différents, un trafic de données illimité entre le site et les visiteurs.

100 ans et un gros paiement

" L'offre 100 ans ne concerne pas seulement le présent. C'est un investissement pour demain. Qu'il s'agisse de consolider votre propre héritage numérique ou offrir 100 ans d'une plateforme de confiance à un être cher, cette offre témoigne du potentiel illimité de l'avenir ", écrit Matt Mullenweg, le patron de WordPress.com.

L'offre atypique de WordPress.com n'est pas assujettie à une facturation mensuelle ou annuelle sur une période aussi longue. C'est un paiement unique de 38 000 dollars qui laisse forcément dubitatif. D'autant qu'en 100 ans, il peut se passer beaucoup de choses.

Pour Matt Mullenweg, un nom de domaine est " votre bien numérique le plus précieux. […] Notre offre vous donne l'occasion de sécuriser votre domaine pour un siècle entier. "