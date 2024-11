Les joueurs de World of Warcraft et des jeux de Blizzard en général sont particulièrement friands de l'achat de skins et autres montures. Des éléments cosmétiques proposés en argent réel ou en devises spécifiques, qui se multiplient sur les jeux de Blizzard.

Sur Diablo 4, on peut ainsi acheter des modèles d'armure pour ses personnages, moyennant un tarif qui varie de 10 à 25 euros... Une politique tarifaire déjà décriée, mais avec World of Warcraft, Blizzard pousse un peu plus le bouchon.

Car cette fois, Blizzard propose une monture "Brutosaure doré de négoce" dans la boutique de WoW au tarif, tenez-vous bien, de 78 euros.

Le prix équivaut à celui d'un jeu premium et en toute logique, il n'est pas du tout apprécié des joueurs qui décrient la situation et accusent Blizzard d'abuser sur le prix de ses skins.

Reste qu'il est bon de rappeler que Blizzard n'est pas le pire des éditeurs sur ce terrain puisque Riot Games n'hésite pas à proposer des packs à 300€ sur League of Legends.

D'autres utilisateurs relativisent la situation : personne ne vous force à acheter ces skins, qui par ailleurs n'apportent aucun avantage en jeu.