Les fabricants de smartphones proposent régulièrement de la charge sans fil sur leurs appareils mobiles en plus de la charge filaire mais chacun utilise sa propre technologie, généralement non compatible avec d'autres marques et demandant des accessoires spécifiques.

Il existe pourtant un standard global proposé par le WPC (Wireless Power Consortium) avec le Qi2 disponible depuis mi-2023 et qui peut poser les bases d'un écosystème homogénéisé avec de multiples accessoires à disposition.

Le Qi2 va s'inviter dans les smartphones Android, Galaxy S25 en tête ?

Jusqu'à présent, seule Apple propose le protocole sur ses appareils mobiles depuis la série iPhone 15 en l'associant à son système de charge magnétique MagSafe. Fin 2024, un seul smartphone Android (le HMD Skyline) supportait officiellement le standard.

Mais les choses vont changer cette année. Sur le salon CES 2025, le WPC annonce une accélération rapide de l'adoption de la charge sans fil Qi2 dans le monde Android en 2025 et cela va commencer très vite avec une compatibilité des smartphones Galaxy de Samsung, ce qui est de bon augure pour la série Galaxy S25 attendue dans quelques semaines.

Google s'y intéresse aussi, pour les futurs Pixel ?

Le WPC cite également Google affirmant son intérêt pour la technologie Qi2 et ses efforts pour pousser le développement de l'évolution Qi v2.2, ce qui suggère une présence possible du standard de charge sans fil dans ses futurs smartphones Pixel prévus pour le second semestre de l'année, ou au moins dans des accessoires.

Plus largement, une galaxie d'accessoires compatibles Qi2 devrait déferler dans les mois qui viennent grâce à un programme de certification Qi2 Ready et contribuer à la démocratisation du standard.

Pour rappel, la technologie Qi2 permet une charge sans fil par induction de 15W plus efficace que précédemment grâce à un positonnement précis grâce à des aimants afin d'assurer une efficience optimale.