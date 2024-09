Des entreprises vont devoir sérieusement envisager la perspective de se passer des services de WSUS (Windows Server Update Services) pour la gestion et la distribution sur leur réseau des mises à jour publiées par Microsoft, que ce soit à destination de Windows ou d'autres logiciels.

Le groupe de Redmond signale la dépréciation de WSUS. Pas de panique… cela signifie pour le moment que Microsoft ne développera plus de nouvelles fonctionnalités pour cet outil, mais il n'y a pas d'incidence sur les fonctionnalités actuelles.

" Nous continuerons de publier des mises à jour via WSUS et nous prendrons également en charge tout contenu déjà publié via WSUS ", souligne Microsoft. En outre, il était déjà acquis que le rôle de WSUS restera disponible dans Windows Server 2025.

Des services cloud à privilégier

L'annonce initiale de Microsoft avait suscité quelques sueurs froides en raison d'une surinterprétation de la notion de dépréciation qui rime avec obsolescence. Des précisions ont été ultérieurement apportées pour rassurer les administrateurs système les plus inquiets.

La dépréciation de Windows Server Update Services n'a pas d'impact sur les fonctionnalités existantes, ni sur la prise en charge de Microsoft Configuration Manager.

Cela étant, le message passé par Microsoft est bel et bien une transition vers des outils cloud. Le groupe pousse des alternatives comme Windows Autopatch et Microsoft Intune pour la gestion des mises à jour sur les postes de travail, ainsi que Azure Update Manager pour la gestion des mises à jour sur les serveurs.