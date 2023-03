Comme chaque année, Apple va tenir son événement WWDC (Worldwide Developers Conference) destiné aux développeurs mais dont la keynote d'ouverture permet de faire connaissance avec les nouveautés et la stratégie de la firme.

Le WWDC 2023 se tiendra du 5 au 9 juin prochain sous une forme essentiellement en ligne mais avec, comme l'an dernier, une présence physique sur le campus Apple Park.

Des annonces software mais pas seulement

Cet événement permet d'abord de faire le point sur les nouveautés logicielles à venir dans les mois suivants et de présenter les nouveaux systèmes d'exploitation. Apple devrait ainsi largement évoquer iOS 17 et iPadOS 17, les OS mobiles pour iPhone et iPad qui seront ensuite lancés durant l'automne.

La firme devrait également donner des nouvelles de macOS pour Mac et MacBook ainsi que de watchOS pour les montres connectées Apple Watch. Le WWDC est aussi devenu le moment de certaines annonces hardware.

L'an dernier, l'entreprise avait utilisé la keynote pour présenter la puce ARM Apple M2 embarquée dans un nouveau MacBook Air et un MacBook Pro 13. L'édition de cette année évoquera-t-elle la génération suivante Apple M3 qui pourrait profiter d'une gravure en 3 nm ?

Et le casque de réalité mixte ?

Si ce n'est le cas, il y aura sans doute une autre annonce très attendue : le premier casque de réalité virtuelle / augmentée de la firme à la pomme. En projet depuis des années, il pourrait constituer le dernier grand projet visionnaire de l'ère Tim Cook, avec l'espoir de créer une dynamique aussi forte que celle de l'iPhone en son temps.

La finalisation du produit ne ferait pas l'unanimité jusque dans les rangs d'Apple, alors que le métavers bat un peu de l'aile chez ses principaux supporters, et un nouveau report de dernière minute n'est pas à exclure.

Parmi le hardware potentiel dévoilé au WWDC, il y a aussi cette rumeur tenace autour d'un MacBook Air 15 pouces en complément du modèle existant de 13 pouces.