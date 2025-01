Le réseau social X met en place des étiquettes (ou libellés) pour les comptes qui sont de nature parodique. Le but est de permettre de les identifier de manière claire sur la plateforme, et ainsi d'éviter de prendre pour argent comptant les messages qu'ils publient.

« Nous avons conçu ces étiquettes pour accroître la transparence et garantir que les utilisateurs ne soient pas trompés en croyant que ces comptes appartiennent à l'entité parodiée », indique X qui souligne un déploiement en cours.

Les étiquettes de parodie seront appliquées à la fois aux publications et aux comptes. Pour le moment, il n'y a pas de caractère obligatoire avec cette étiquette, mais c'est bel et bien prévu pour plus tard.

Ne pas oublier de se signaler

X précise qu'au même titre que les comptes de commentaires et de fans, les comptes de parodie sont autorisés dans la mesure où ils sont en conformité avec les règles en matière d'authenticité. « Nous voulons que X soit un lieu d'expériences authentiques pour les utilisateurs. » Gare sinon à la suspension, voire à la suppression.

« Un compte parodique, de commentaires ou de fan a pour but de parler d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation qu'il décrit dans son profil, d'en faire la satire ou de partager des informations à son sujet. »

L'identification volontaire d'un compte parodique se fait depuis les paramètres d'un compte et les informations en rapport. Dans le même temps, X invite les utilisateurs à signaler les oublis dans ce domaine...