Face à la prolifération des faux comptes et des bots, le réseau social d'Elon Musk tente de redonner des gages de confiance. La plateforme va ainsi tester une nouvelle fonctionnalité pour fournir un contexte sur l'origine et l'historique d'un compte.

Le déploiement commencera sur un petit groupe de profils de membres de l'équipe X afin de recueillir les premiers retours.

Quelles informations seront affichées ?

La section " À propos de ce compte ", regroupera plusieurs métadonnées clés pour aider à évaluer la crédibilité d'un profil. Les utilisateurs pourront y consulter la date d'inscription sur la plateforme, le nombre de fois où le nom d'utilisateur a été modifié, ainsi que la date du dernier changement.

Cette initiative vise à ramener de la transparence en exposant des comportements souvent associés aux comptes frauduleux, comme les changements de nom fréquents pour tromper les abonnés.

De plus, la localisation du compte et la manière dont l'utilisateur se connecte seront également visibles, offrant des indices supplémentaires sur l'identité de l'interlocuteur.

Un choix de transparence sous conditions

Cette mesure répond à un problème d'authenticité devenu endémique sur la plateforme. La prolifération des bots demeure un problème majeur.

La situation a été exacerbée par la suppression des anciens badges de vérification au profit d'un abonnement payant, rendant difficile la distinction entre un compte légitime, un bot ou un arnaqueur. X tente de corriger un problème qu'il a lui-même amplifié.

La transparence voulue soulève des questions de sécurité et de vie privée. En conséquence, les utilisateurs auront la possibilité de désactiver le partage des informations via les paramètres. Un choix qui sera toutefois explicitement indiqué sur le profil... ce qui pourrait être interprété comme un manque de transparence.