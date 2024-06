Dans le but de clarifier ses règles d'utilisation et dans un souci de transparence, le réseau social X (anciennement Twitter) autorise officiellement les contenus pornographiques. En pratique, ils n'avaient jamais été interdits. De tels contenus dits sensibles pouvaient ainsi être masqués pour en limiter l'accès.

" Vous pouvez partager des contenus comportant de la nudité destinée aux adultes et des actes sexuels, produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées, si toutefois ils sont marqués correctement et s'ils ne sont pas placés dans des zones très visibles ", peut-on lire concernant le contenu pour adultes.

Avec le bon étiquetage, les utilisateurs de moins de 18 ans ne peuvent pas afficher ce contenu qui est accompagné d'un message d'avertissement. Il en va de même pour les utilisateurs qui n'ont pas renseigné leur date de naissance sur leur profil.

Y compris avec l'IA générative

" Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et consommer des contenus en lien avec des thèmes sexuels, tant qu'ils sont produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées ", insiste X.

La nouvelle règle (ou règle plus explicite) s'applique également aux contenus générés par intelligence artificielle et aux contenus animés. La catégorie hentai de manga japonais et dessins animés est notamment citée.

Le cas échéant, il demeure possible de signaler du contenu qui n'a pas été dûment marqué ou pour d'autres infractions.

Idem pour des contenus violents

Hormis les contenus pour adultes, le réseau social X met en place une règle similaire pour les contenus violents, dans la mesure où ils " ne sont pas excessivement sanglants " et qu'ils " ne montrent pas de violence sexuelle. "

L'interdiction reste de rigueur pour " les menaces explicites, l'incitation à la violence, l'apologie de la violence et l'expression de désirs de violence. "

Les gros annonceurs pourraient voir d'un très mauvais œil les changements apportés par X. À moins qu'il ne s'agisse d'un tournant voulu vers d'autres possibilités de monétisation. Avec des contenus pour adultes, X pourrait être tenté de concurrencer OnlyFans.