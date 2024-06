" Vos J'aime sont désormais privés. Pour mieux protéger la vie privée des utilisateurs, les J'aime deviennent privés pour tout le monde. Si vous aimez plus de posts, cela améliorera les recommandations dans votre fil Pour vous ", indique le réseau social X.

C'était dans les tuyaux. L'ancien Twitter rend les Likes privés par défaut pour tous. Auparavant, seuls les abonnés payants X Premium disposaient d'une option permettant de cacher leurs Likes sur leurs profils.

En pratique, il est précisé qu'un utilisateur peut toujours voir les messages qu'il a aimés, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Il ne peut plus voir qui a aimé le message de quelqu'un d'autre, tandis que l'auteur d'un message peut voir qui a aimé ce message. Le nombre de Likes obtenus par une publication demeure public.

Cacher pour aimer sans retenue

Pour Elon Musk, le propriétaire et directeur technique de X, le changement est important pour " permettre aux gens d'aimer les publications sans se faire attaquer pour cela. " Un argument déjà entendu. Il suppose que les Likes publics découragent d'interagir avec certains contenus, par crainte de représailles de trolls ou par souci de protéger une image publique.

Cela étant, le changement opéré est susceptible d'altérer une forme de transparence, voire de responsabilisation des utilisateurs. Les Likes publics pouvaient en outre être perçus comme un moyen d'exprimer une opinion.

En cachant les Likes sans les supprimer, le but de X semble être au final de les rendre plus importants que jamais pour nourrir l'algorithme et mieux cibler les recommandations de contenus. De quoi favoriser le temps passé sur X ?