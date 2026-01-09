Start-up d'IA d'Elon Musk, xAI continue de brûler des liquidités à un rythme effréné. Selon des documents consultés par Bloomberg, l'entreprise a rapporté une perte nette de 1,46 milliard de dollars pour le trimestre clos en septembre 2025, contre un milliard de dollars de pertes du trimestre précédent. Sur une période de neuf mois, xAI a dépensé 7,8 milliards de dollars.

Les objectifs derrière des dépenses massives

xAI ambitionne une IA autosuffisante, et également destinée à animer les robots humanoïdes comme Optimus de Tesla pour remplacer le travail humain.

Lors d'un appel avec les investisseurs, les dirigeants de xAI ont souligné que la priorité actuelle est le développement rapide d'agents IA. Ces produits alimenteront ce qu'Elon Musk nomme Macrohard, un concept d'entreprise logicielle entièrement dédiée à l'IA.

La stratégie de dépense agressive est perçue comme une nécessité et pour une croissance exponentielle.

Des levées de fonds au rendez-vous

Malgré les pertes, xAI parvient à attirer des capitaux considérables. La société a récemment finalisé une levée de fonds de 20 milliards de dollars, la valorisant à 230 milliards de dollars.

Parmi les investisseurs, Nvidia et Cisco Investments participent aussi comme des partenaires techniques pour renforcer le développement des infrastructures de xAI. Au total, xAI a levé au moins 40 milliards de dollars en fonds propres à ce jour.

Ces fonds sont essentiels pour couvrir les dépenses colossales, notamment l'achat de puces Nvidia et l'expansion des centres de calcul Colossus.

Des revenus en progression

Si les pertes sont importantes, les revenus de xAI montrent toutefois une croissance notable. Pour le troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a presque doublé pour atteindre 107 millions de dollars.