Start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk à l'origine du chatbot d'IA générative et modèle éponyme Grok, xAI rachète le réseau social X (anciennement Twitter) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.

Elon Musk récupère pour 33 milliards de dollars

D'après Elon Musk, c'est une fusion qui valorise xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars. Celui qui avait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin 2022 précise que la valorisation de X est de 45 milliards de dollars moins 12 milliards de dollars de dettes.

Elon Musk indique que X compte plus de 600 millions d'utilisateurs actifs et écrit que les avenirs de xAI et de X sont étroitement liés. Il évoque une combinaison des données, des modèles, des puissances de calcul et des ressources humaines des deux entreprises.

« Cette combinaison libérera un immense potentiel en associant les capacités et l'expertise de xAI en matière d'IA avancée à la portée massive de X. La fusion offrira des expériences plus intelligentes et plus significatives à des milliards de personnes. »

Après la crise des annonceurs pour X

Dans son style habituel, Elon Musk souligne une mission principale ayant pour but « la recherche de la vérité et l'avancement des connaissances ». Il vante une fusion pour une plateforme « qui ne se contente pas de refléter le monde, mais qui accélère activement le progrès humain ».

Avant l'acquisition par xAI, la plateforme X était déjà un outil promotionnel et de distribution pour Grok, mais aussi un pourvoyeur de données d'entraînement pour ses modèles d'IA. Reste que le réseau social X a été touché par une fuite d'annonceurs et l'associer plus directement au secteur en vogue de l'IA le rend sans doute plus sexy aux yeux des actionnaires.

Sous la direction d'Elon Musk, l'ancien Twitter aurait connu une chute spectaculaire de sa valeur. Elle a rebondi quand Elon Musk a gagné en influence politique et depuis l'investiture de Donald Trump en tant que président des États-Unis.