Depuis son lancement il y a quelques années, le Xbox Game Pass reste sans conteste l'offre d'abonnement à un service de jeu vidéo le plus intéressant du marché. Particulièrement bien fourni tant en quantité qu'en qualité, les rotations sont nombreuses et chaque mois permet de voir arriver de nouveaux titres. Cerise sur le gâteau, Microsoft a fait le choix d'y proposer sans surcout l'intégralité des jeux sortis de ses studios dès leur jour de sortie...

Globalement, le service permet de tester de nombreux titres auxquels les joueurs n'auraient pas forcément prêté attention, et notamment au niveau des jeux d'éditeurs ou développeurs indépendants.

1 milliard par an pour les jeux tiers sur le Game Pass

À ce titre, Microsoft dépenserait plus d'un milliard de dollars par an pour intégrer ces jeux tiers à son catalogue. Certes ce sont certainement les gros titres des grands éditeurs qui coutent le plus, néanmoins, Microsoft met en lumière également nombre de jeux indépendants qui n'auraient pas forcément trouvé autant de public qu'en tentant leur chance de leur côté.

Lors du procès avec la FTC, quelques documents évoquaient les frais que Microsoft s'apprêtait à payer pour intégrer certains gros titres : 100 millions de dollars pour intégrer Assassin's Creed Mirage dès sa sortie, 250 millions pour Suicide Squad : Kill the Justice League ou encore Mortal Kombat 1.