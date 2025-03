La Xbox 360 a été lancée en 2005 et il n'aura pas fallu longtemps aux hackers pour contourner ses systèmes de sécurité. Malgré tout, il fallait jusque là procéder à quelques manipulations assez complexes pour le commun des mortels.

Cela passait par l'installation d'une puce, ou pour les premières machines, par l'échange du lecteur DVD avec un flash du firmware spécifique... Chose à reproduire également sur le disque dur de la machine si l'on souhaitait y ajouter un disque non officiel de plus grande capacité et bien moins cher... Mais une fois les choses faites, on pouvait simplement lancer des iso depuis son disque dur ou lancer des jeux gravés sur de simples DVD double couche.

Par la suite, des puces spécifiques ont été développées, mais là encore elles imposaient un démontage de la machine et de la soudure, au risque d'endomager sa console...

BadUpdate facilite les manipulations

Mais les choses viennent de changer depuis la mise en évidence de la faille baptisée BadUpdate. Il s'agir d'une faille dans l'hyperviseur de Microsoft, le module qui contrôle ce que la console est autorisée ou non à réaliser.

La faille est simple à exploiter : une simple clé USB branchée à la console permet d'injecter du code non signé et déverrouille ainsi els protections en place. Le piratage est ici 100% logiciel et se veut, en théorie, à la portée de tout le monde.

De la théorie à la pratique

Dans les faits, la situation est la suivante : l'utilisateur a besoin d'une clé USB, de l'exploit BadUpdate, et d'une version d'essai de Rock Band Blitz, un jeu qui sert tout simplement de port d'entrée dans la machine.

Une fois tout branché, le code injecté, il devient possible d'installer la boutique Xbox 360 Homebrew qui est remplie de jeux indépendants, émulateurs et autres jeux classiques.

Malheureusement, si la manipulation initiale est rapide et simple, la suite se complique. Car pour chaque programme ou jeu que l'on souhaite lancer, il faudra réaliser une modification à la main qui dépend du programme et de sa version, avec un correctif spécifique. Impossible donc de tester énormément de jeux sans que cela ne tourne au casse-tête, d'autant que parfois, l'exploit crashe et impose un redémarrage, et donc des manipulations.

Une aubaine pour les curieux

Sans aller jusqu'à encourager le piratage de la machine, la faille peut se présenter comme une vraie aubaine pour les curieux et bidouilleurs qui souhaitent ressortir leur machine du placard pour lui redonner vie.