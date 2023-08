Microsoft annonce que le 29 juillet 2024, la boutique Xbox 360 sur la console de jeu éponyme et la place de marché Xbox 360 (marketplace.xbox.com) vont prendre leur retraite. Pour les joueurs concernés, il ne sera alors plus possible d'acheter de nouveaux jeux, des contenus téléchargeables additionnels et autres contenus de divertissement.

Microsoft précise par ailleurs que l'application Microsoft Films et TV ne fonctionnera plus sur la Xbox 360. De fait, les contenus TV et les films ne seront plus en mesure d'être visionnés sur la console Xbox 360 après la date butoir.

D'ici maintenant et jusqu'à fin juillet 2024, rien ne change. En rappelant que la Xbox 360 est une console de jeu dont le lancement remonte à 2005. L'arrêt de la production de cette console a été acté en 2016. Elle affiche au compteur près de 86 millions d'exemplaires vendus.

La rétrocompatibilité à la rescousse

L'annonce de Microsoft n'aura pas d'incidence sur la possibilité de jouer aux jeux Xbox 360 ou aux contenus additionnels déjà achetés. Microsoft souligne également qu'il n'y aura pas de changement pour l'achat ou l'utilisation de titres Xbox 360 rétrocompatibles.

" Après le 29 juillet 2024, vous pourrez toujours acheter des centaines de jeux Xbox 360 et Xbox Original rétrocompatibles, ainsi que des DLC sur Xbox One, Xbox Series X|S et Xbox.com. " En outre, tout contenu acheté sur le store Xbox 360 restera dans la bibliothèque.

L'application Microsoft Films et TV est pour sa part disponible sur PC équipé de Windows 10 (ou plus), Xbox One, Xbox Series X|S.

Une FAQ pour tous les détails

Microsoft publie une FAQ consacrée à la fermeture de la boutique Xbox 360. À souligner qu'après juillet 2024, les joueurs Xbox 360 pourront toujours bénéficier du multijoueur en ligne, de même que la sauvegarde dans le cloud.