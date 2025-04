Le marché des consoles portables s’apprête à accueillir un nouvel acteur majeur. Microsoft et Asus semblent collaborer sur une console portable Xbox, selon les récentes annonces et teasers publiés sur les réseaux sociaux. Cette machine, qui pourrait être une version optimisée de la ROG Ally, promet des performances impressionnantes et un design repensé pour séduire les gamers nomades.

Un partenariat stratégique entre Asus et Microsoft

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur une collaboration entre Microsoft et Asus pour développer une console portable. Ces spéculations ont été renforcées par un tweet d’Asus mettant en avant sa mascotte ROG travaillant sur un projet mystérieux. Le compte officiel Xbox a répondu à ce teaser avec un mème suggestif, confirmant à demi-mot l’existence de ce partenariat.

Dans la vidéo, on peut voir le robot de ROG qui prépare une console, et affiche clairement une manette ROG Raikiri Pro associée à une ROG Ally qui entrent tous deux dans une chambre pour fusionner... Laissant place à une machine qui reste dans l'ombre et n'apparait pas clairement à l'écran.

Cet appareil pourrait être basé sur la ROG Ally, mais avec des améliorations spécifiques pour intégrer l’écosystème Xbox. On parle notamment d’un accès direct au Game Pass, d’un design ergonomique inspiré des manettes Xbox, et d’une interface optimisée sous Windows 11

Par ailleurs, le teaser est associé à des mots clés comme " Marathon Stamina, Faster Speeds, More Capacity ou encore Fresh Look".

Des caractéristiques techniques prometteuses

Bien que les détails techniques restent flous, plusieurs indices laissent entrevoir des spécifications ambitieuses :

Processeur AMD Ryzen Z2 Extreme , offrant des performances accrues et déjà dévoilé au CES 2025.

, offrant des performances accrues et déjà dévoilé au CES 2025. Batterie longue durée , pour des sessions de jeu prolongées

, pour des sessions de jeu prolongées Écran OLED , pour une qualité visuelle optimale

, pour une qualité visuelle optimale Stockage augmenté, adapté aux jeux modernes volumineux

Ces améliorations visent à concurrencer directement le Steam Deck, la Nintendo Switch 2 et d’autres consoles portables haut de gamme qui pourraient arriver dans les mois qui s'annoncent.

Pour plus d'optimisation, Microsoft planche également de longue date sur le projet Bayside, qui se présente comme une interface Xbox commune à plusieurs appareils et qui vise à rapprocher consoles et PC.

Une sortie imminente ?

Les spéculations autour de la date de sortie s’intensifient. Certains analystes pensent que cette console pourrait être dévoilée officiellement lors du Computex 2025 ou du Summer Games Fest. Cependant, le calendrier marketing d’Asus suggère une annonce potentielle dès cette année, peut-être avant l’arrivée de la Switch 2.

L’objectif semble clair : occuper rapidement le marché des consoles portables avec une offre compétitive avant que Nintendo ne monopolise l’attention avec sa nouvelle machine, car une fois sortie, la Switch 2 pourrait très rapidement s'imposer comme la référence des consoles portables.

Un tournant pour Microsoft dans le gaming portable

Avec cette console, Microsoft cherche à diversifier son offre en s’éloignant du format traditionnel des Xbox Series X|S. En misant sur un appareil hybride entre PC gaming et console portable, la firme espère séduire les joueurs en quête de mobilité tout en renforçant l’attractivité du Game Pass devenu depuis quelques années la principale source de revenus de la marque.