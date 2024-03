La Game Developers Conference 2024 n'a pas été une fête pour Microsoft qui se retrouve en difficulté en Europe avec des ventes de consoles Xbox en chute libre.

C'est ce que rapporte Chris Dring de Gamesindustry.biz : les ventes de Xbox Series X et S auraient chuté de 47% sur l'année pendant que Sony progresse de 2% sur la même période avec sa PS5. Une situation qui pourrait n'être que temporaire, mais qui inquiéterait une partie de l'industrie.

Selon le journaliste, un "éditeur majeur" sans le citer vraiment, aurait partagé son inquiétude et évoqué la remise en question de l'intérêt de soutenir les consoles de Microsoft alors que le marché se tourne vers la PS5 et l'univers PC.

Et ils seraient nombreux à ne plus voir la Xbox comme une plateforme digne d'intérêt actuellement. Il faut dire que certains détaillants européens auraient déjà cessé de lister les jeux Xbox physiques alors que Microsoft elle-même aurait fermé des départements liés à la distribution de jeux physiques.

Globalement, on sent bien le virage prix par Microsoft de se tourner vers le dématérialisé et la mise en avant de son Xbox Game Pass.

Et puisque la tendance veut également que Microsoft finisse par sortir une grande partie (ou l'intégralité) de ses jeux sur PlayStation 5, la plateforme Xbox en tant que telle n'a plus vraiment d'intérêt pour les développeurs.