Dans le cadre d'une collaboration avec Amazon et pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, il sera possible de jouer à des jeux directement depuis l'application Xbox sur des appareils Fire TV via le cloud gaming. Une disponibilité est prévue pour le mois prochain.

L'application Xbox sera proposée sur les modèles 2023 du Fire TV Stick 4K Max et du Fire TV Stick 4K. Elle pourra être téléchargée par le biais de l'Amazon Appstore. Après l'installation et l'ouverture de l'application, il faudra se connecter au compte Microsoft.

Une manette sans fil compatible Bluetooth sera nécessaire. Microsoft cite à titre d'exemple la manette sans fil Xbox, la manette Xbox Adapative, la DualSense ou la DualShock 4 de PlayStation qui sont toutes prises en charge.

Après des Smart TV de Samsung

" Nous nous efforçons de rendre le cloud gaming accessible sur un plus grand nombre d'appareils et à plus de personnes à travers le monde. Nous sommes ravis d'ajouter le Fire TV à notre famille grandissante d'appareils de cloud gaming ", déclare Ashley McKissick, responsable des expériences Xbox.

Reste que jusqu'à présent, le Xbox Cloud Gaming avec l'application Xbox TV avait surtout fait parler de lui sur des Smart TV de Samsung, par l'entremise de l'application depuis le Samsung Gaming Hub.

L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate est au tarif de 14,99 € par mois. Pour les nouveaux abonnés, les 14 premiers jours sont au prix de 1 €. À souligner que le jeu Fortnite en cloud gaming peut être essayé sans abonnement.