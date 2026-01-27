Les membres du programme Xbox Insider peuvent dès à présent tester une version préliminaire de la nouvelle interface web du Xbox Cloud Gaming. Cette mise à jour, la première refonte majeure depuis près de deux ans, se veut plus qu'un simple rafraîchissement esthétique.

Comment accéder à la nouvelle interface ?

Pour essayer la version preview, la procédure est simple pour les utilisateurs disposant d'un compte Xbox. Il suffit de se rendre sur le site xbox.com/play depuis un navigateur compatible et de se connecter. Une fois identifié, l'utilisateur doit accéder aux Paramètres et activer l'option " Preview Features ".

Après l'activation, des invitations pour basculer vers la nouvelle expérience devraient apparaître, bien qu'un délai de plusieurs minutes soit parfois nécessaire. Pour les plus impatients, il est possible de se rendre directement sur l'adresse play.xbox.com. Il reste toujours possible de revenir à l'ancienne version via l'URL classique.

Quelles sont les nouveautés apportées ?

La nouvelle interface se distingue par une fluidité accrue et une modernisation. Les testeurs remarqueront de nouvelles animations, comme un tableau de bord qui glisse à l'écran ou une icône Xbox animée qui s'illumine.

La navigation entre les différentes sections a été pensée pour être plus intuitive, avec l'ambition de donner l'impression d'utiliser une application native plutôt qu'un site web.

Selon Patrick Siu, chef de produit principal chez Xbox, cette préversion " pose les bases pour accélérer notre capacité à créer de nouvelles expériences pour les joueurs ".

Cette déclaration suggère que la refonte n'est que la première étape et pourrait préfigurer le design des futures interfaces des consoles Xbox, voire de l'application Xbox sur PC.

Les commentaires des Xbox Insiders sont attendus

Le lancement de la preview permet à Microsoft de valider la nouvelle plateforme web et " d'affiner l'expérience pour tout le monde ". Le groupe compte sur les retours des Xbox Insiders pour identifier les problèmes et orienter les prochains développements.

Il est précisé que certaines fonctionnalités pourraient être absentes ou se comporter différemment dans cette version préliminaire.