Une nouvelle itération du compagnon IA de Microsoft arrive sous l'égide de Xbox. Copilot for Gaming est un assistant pensé pour améliorer l'expérience des joueurs Xbox. Trois grands principes sont mis en avant : la capacité, l'adaptabilité et la personnalisation.

Vanté comme l'acolyte ultime de jeu

« Conçu pour accompagner les joueurs de différentes manières, Copilot for Gaming propose des recommandations de jeu personnalisées, une configuration fluide, un coaching personnalisé et le maintien des liens avec ses amis. »

En s'appuyant sur le traitement du langage naturel, Copilot for Gaming fournira une assistance contextuelle et in-game. Les joueurs auront la possibilité de poser des questions spécifiques sur des défis rencontrés dans un jeu et Copilot for Gaming donnera des conseils pour les faire progresser.

Copilot for Gaming serait rien de moins que « l'acolyte ultime de jeu » qui aidera aussi les joueurs à trouver et à lancer leurs jeux préférés plus rapidement, et leur permettra de passer moins de temps sur les tâches annexes (recherche, téléchargement, mise à jour).

Sans devenir un élément perturbateur

L'interaction avec Copilot for Gaming sera entièrement sous le contrôle du joueur qui ne sera ainsi pas importuné. C'est le joueur qui décidera quand et comment interagir avec l'IA. Copilot for Gaming sera présent lorsque le joueur en a besoin, mais discret dans le cas contraire.

Copilot for Gaming sera d'abord disponible le mois prochain et en avant-première pour les Xbox Insiders sur mobile, avant la prise en charge d'autres appareils. Étant donné que ce sont davantage des concepts qui sont dévoilés, il est à redouter que le déploiement à grande échelle de Copilot for Gaming mettra un certain temps.

Copilot for Gaming: our new AI assistant coming soon to your Xbox mobile app.



Learn more on the latest Xbox Podcast: https://t.co/0sXH6DfsKw pic.twitter.com/6MITfWgUmD — Xbox (@Xbox) March 13, 2025

Sur quelques aspects, Copilot for Gaming fait penser au navigateur Microsoft Edge Game Assist sur Windows 11 et comme widget de la Game Bar. Il s'agira toutefois d'aller plus loin avec la magie de l'IA générative.