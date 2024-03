Microsoft n'en finit plus d'investir dans l'univers du jeu vidéo. Après le rachat d'Activision Blizzard, on aurait pu penser que la marque allait se calmer, et pourtant elle vient de sécuriser la prochaine production de Toys for Bob.

Le département Xbox n'a pas racheté le studio, mais simplement noué un accord d'exclusivité pour la prochaine production du studio qui a récemment gagné son indépendance.

Le projet n'en est qu'à ses débuts et le studio indique être très loin de pouvoir faire une quelconque annonce, mais précise toutefois qu'il s'agira de proposer de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages pour de toutes nouvelles expériences.

Le premier jeu de Toys for Bob en tant que studio indépendant sera donc une exclusivité Xbox (on ne sait pas si elle sera temporaire ou ferme) et concernera une nouvelle licence tout en restant dans l'esprit des précédentes productions du studio à qui l'ont doit Spyro le dragon ou Crash Bandicoot.