C'est dans les colonnes de Game File que Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming s'est récemment exprimé, notamment concernant les craintes des joueurs de voir une bascule vers du 100% numérique et l'abandon à la fois des consoles et des jeux physiques.

L'interview fait écho aux rumeurs qui évoquent le fait que Microsoft réfléchirait à abandonner le marché des consoles de jeux pour ne plus se présenter que comme éditeur, tout en mettant en avant son Xbox Game Pass sur d'autres plateformes.

Une rumeur balayée récemment par un podcast lors duquel il était indiqué que Microsoft avait encore des projets du côté des consoles. Mais c'est finalement Phil Spencer qui a évoqué la fin du support physique.

Disons-le clairement : Xbox a un train d'avance sur la partie cloud et dématérialisé et ce, depuis plusieurs années. La situation est principalement due à son service Xbox Game Pass très développé et très avantageux pour les joueurs. Mais pas question pour autant pour Phil Spencer d'abandonner immédiatement les supports physiques.

Même si le Xbox Cloud devrait intégrer tous les titres portés sur la machine dans le courant de l'année, la bascule ne sera pas forcée pour les joueurs.

Même si Senua's Saga : Hellblade II , considéré comme l'exclu majeure de la Xbox cette année, ne sortira qu'en dématérialisé, Phil Spencer indique qu'il ne s’agira pas d'une généralité. Il précise ainsi que tant que les joueurs achèteront du support physique et que la demande est réelle, alors Microsoft proposera du support physique.

Cela se veut rassurant, mais pour combien de temps ? Le message est clair : si les ventes de support physique continuent de décliner, Xbox n'aura aucun scrupule à l'enterrer. Phil Spencer confirme qu "Il ne s'agirait pas d'une bonne stratégie de se débarrasser du physique" mais qu'il faut toutefois "répondre aux attentes de la majorité de nos clients, et à l'heure actuelle, la majorité de nos clients achète des jeux au format dématérialisé". Il précise également que les couts de fabrication d'une console avec lecteur DVD restent importants... Avis que partage d'ailleurs Sony qui a décidé de décliner sa PS5 avec un lecteur à part.

Bref la situation n'est pas très claire, et le fait que Microsoft affiche clairement ses questionnements sur la nécessité ou non de conserver le support physique n'est finalement pas un très bon signe pour ce dernier... La marque ne fait ainsi que prendre un peu plus la température auprès des joueurs, mais la stratégie à plus long terme est sans doute déjà votée en faveur du 100% dématérialisé.