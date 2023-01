C'est lors de sa dernière conférence que Microsoft a présenté plusieurs jeux vidéo dédiés à son environnement Xbox pour l'année en cours, avec un Forza Motorsport très attendu.

Ne cherchez pas le 8 dans le titre du jeu : s'il s'agit bien du 8e volet, Microsoft a souhaité opérer un reboot de sa série et repartir sur de nouvelles bases.

Chris Esaki, créateur de Forza Motorsport a annoncé que le jeu serait "le plus avancé techniquement" de l'histoire de la franchise. La franchise s'est imposée comme une simulation de course automobile de référence sur Xbox depuis son lancement, elle devrait prendre ainsi un nouveau tournant.

Des graphismes à couper le souffle

Côté graphique, on sent le jeu orienté vers la nouvelle génération de consoles et GPU : les voitures ont été en partie créées avec un spectrophotomètre pour analyser la réflexion de la lumière sur leur carrosserie, jusqu'aux réactions des paillettes des peintures métallisées. La poussière devrait également s'accumuler aux recoins et dans les alcôves de façon naturelle...

On annonce 500 véhicules disponibles et plus de 800 améliorations accessibles.

Le Ray-Tracing devrait être largement mis en avant tout comme le système de dégâts et de salissure des véhicules.

Le cycle jour/nuit sera de la partie tout comme la météo dynamique. On devrait pouvoir profiter de 20 environnements différents et de nombreux circuits. Le réalisme sera poussé à son maximum avec des environnements réels reproduits grâce à la photogrammétrie.

Le titre n'a encore aucune date de sortie confirmée, mais sera disponible exclusivement sur nouvelle génération : Xbox Series, PC et Xbox Game Pass.