Alors que l'on regrette encore l'annonce de la disparition de Forza Horizon 4 du Xbox Game Pass, Microsoft annonce l'intégration d'une nouvelle salve de titres à son catalogue.

Et cela commence dès aujourd'hui avec Journey to the Savage Planet et Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Voici la liste des nouveaux titres auxquels les abonnés pourront avoir accès dans le catalogue du service :

Journey to the Savage Planet - le 3 juillet

- le 3 juillet Nickelodeon All-Star Brawl 2 - le 3 juillet

- le 3 juillet Cricket 24 - le 9 juillet

- le 9 juillet The Case of the Golden Idol - le 9 juillet

- le 9 juillet Neon White - le 11 juillet

- le 11 juillet Tchia - le 11 juillet

- le 11 juillet Magical Delicacy - le 16 juillet

- le 16 juillet Flock - le 16 juillet

- le 16 juillet Flintlock : The Siege of Dawn - le 18 juillet

- le 18 juillet Dungeons of Hinterberg - le 18 juillet

- le 18 juillet Kunitsu-Gami : Path of the Goddess - le 19 juillet

- le 19 juillet Frostpunk 2 - le 25 juillet (PC)

Il s'agit là d'une liste qui pourrait évoluer avec l'intégration d'autres titres, Microsoft conservant encore quelques surprises à ses abonnés.