Tout le monde sait que l'abonnement Xbox Game Pass regorge de superproductions, mais qu'en est-il des trésors moins connus qui n'attendent que de vous séduire ?

Unique et décalé

Joyeuse mort

Qui aurait cru que la gestion de l'au-delà pouvait être aussi chaotique ? Dans ce rogue-like, vous incarnez la Mort, surmenée et en manque cruel de caféine, qui tente de remettre l'au-delà en ordre. C'est un jeu élégant, rapide et sombrement drôle, parfait pour tous ceux qui aiment les vibrations de Tim Burton.

Cassettes à gogo

Et si Pokémon rencontrait l'esthétique excentrique des mixtapes des années 80 ? Ce charmant jeu de rôle vous permet de vous transformer en monstres en les enregistrant sur des cassettes. L'art rétro et les mélodies entraînantes vous feront revenir pour « une dernière bataille ».

Déballage

Faites une pause dans le chaos avec ce joyau relaxant. Déballer des cartons et disposer des objets dans une maison confortable semble simple, mais l'histoire cachée dans chaque objet vous touchera de plein fouet. Ce jeu est étrangement addictif et ridiculement apaisant.

Toem

Prenez votre appareil photo et parcourez un monde dessiné à la main dans cette paisible aventure photographique. Toem combine l'exploration tranquille avec des puzzles astucieux et des personnages originaux, ce qui en fait un jeu parfait pour une session de jeu décontractée.

Défi et stratégie

Faites vos jeux

Les jeux de cartes rencontrent l'exploration de donjons dans ce chef-d'œuvre de type rogue. Construisez un deck, mettez en place des stratégies pour vous frayer un chemin dans les batailles et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Les combinaisons sont infinies, les parties ne se ressemblent pas et le défi vous tient en haleine.

Donjons dangereux

Lancez les dés - littéralement. Ce dungeon crawler de type rogue utilise des dés pour déterminer vos attaques et vos capacités, ce qui ajoute une part de hasard à votre stratégie. C'est un jeu rapide, amusant et plein de charme, avec beaucoup de profondeur pour les joueurs expérimentés.

Le donjon le plus sombre

Vous pensez avoir ce qu'il faut pour mener une équipe de héros dans l'abîme ? Ce jeu de rôle d'horreur gothique est aussi brutal que gratifiant. Avec des mécanismes de stress, des morts permanentes de personnages et des donjons sinistres, il mettra à l'épreuve vos compétences tactiques et votre santé mentale.

Atmosphérique et immersif

Citoyen dormeur

Imaginez que vous vous réveillez dans une station spatiale en ruine en tant qu'IA fugitive piégée dans un corps humain. Ce jeu de rôle narratif est axé sur la survie, les choix difficiles et la reconstruction de votre avenir dans un monde cybernétique sombre. C'est comme un roman d'aventures à choisir, mais en mieux.

Gris

Plus une œuvre d'art qu'un jeu, Gris est une plateforme étonnante qui vous fera vibrer. C'est un voyage de perte et de guérison enveloppé dans des images à couper le souffle et une bande-son magnifique. Si vous êtes d'humeur à ressentir de l'émotion et à vous détendre, c'est un jeu à ne pas manquer.

OPUS: Echo of Starsong

Ce jeu riche en histoires mêle l'exploration spatiale à une narration sincère et à une musique envoûtante. En explorant les étoiles lointaines, vous découvrirez des secrets, tisserez des liens et vous vous perdrez dans son univers atmosphérique. C'est un chef-d'œuvre silencieux qui reste gravé dans votre mémoire.

Tunic

Ne vous fiez pas à l'aspect mignon de son protagoniste, qui ressemble à un renard, Tunic est plein de surprises. Ce jeu d'action-aventure inspiré de Zelda cache des énigmes profondes et des combats difficiles derrière son apparence adorable. C'est l'un de ces jeux où la curiosité est constamment récompensée.

Pourquoi s'intéresser aux pépites cachées ?

Alors que les jeux populaires du Xbox Game Pass font l'objet de toutes les attentions, ces joyaux cachés prouvent que les jeux plus modestes peuvent être tout aussi percutants. Ils sont excentriques, créatifs et parfois carrément magnifiques, offrant des expériences qui restent gravées dans votre mémoire longtemps après votre déconnexion.

