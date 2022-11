Sony s'oppose toujours farouchement à l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, stipulant qu'il s'agirait d'une occasion pour la marque américaine de devenir leader sur le marché du jeu vidéo.

Les inquiétudes se tournent sur l'avenir de la franchise Call of Duty que Sony souhaite conserver sur PlayStation, puisqu'elle rapport des millions de dollars à la marque chaque année... L'idée de voir Microsoft en faire une exclusivité ou de l'intégrer à son Xbox Game Pass n'est donc pas du gout de Sony.

Pour Sony, Microsoft dévalue la popularité de son abonnement

Pour appuyer son opposition, Sony partage quelques arguments et évoque désormais la popularité du Xbox Game Pass qui serait bien supérieure à celle revendiquée par Microsoft. Selon Sony, Microsoft dispose d'une avance substantielle dans le domaine des abonnements avec plus de 29 millions d'abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate. Si les jeux du groupe Activision Blizzard venaient à intégrer le Xbox Game Pass en Day One, alors Microsoft pourrait creuser un peu plus son avance sur le PlayStation Plus.

Sony espère que cet argument fera mouche auprès des régulateurs qui doivent se prononcer sur la validité ou non du rachat.

Néanmoins, côté joueurs, on ne peut s'empêcher de noter que si le PlayStation Plus est moins populaire que le Xbox Game Pass, c'est aussi que Sony n'a pas fait suffisamment d'efforts ces dernières années tout en laissant Microsoft continuer à développer son offre.