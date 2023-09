Microsoft vient d'intégrer une nouvelle offre au sein de sa formule Xbox Game Pass avec la déclinaison "Core" qui se veut plus accessible.

Le Xbox Game Pass est sans conteste le meilleur service de jeux vidéo par abonnement actuellement, même si Sony redouble d'effort avec son PlayStation Plus depuis 1 an une offre scindée en 3 formules.

Microsoft a récemment annoncé une hausse du prix de son Xbox Game Pass, mais également la disparition de sa formule Xbox Live Gold qui a perdu du sens au fil des années puisque partiellement intégré à l'offre Xbox Game Pass.

Un Xbox Live Gold revalorisé

C'est donc le Xbox Game Pass Core qui vient constituer le point d'entrée de l'abonnement chez Microsoft avec une formule facturée 6,99€ par mois (ou 59,99€ par an) et qui permet :

d'accéder au multijoueur en ligne sur console

jouer sans limite de temps à un catalogue de 25 titres

profiter d'offres et remises diverses

Dans un communiqué de lancement, Microsoft évoque quelques titres intégrés au catalogue de l'offre Core et cite : "Fallout 4, Grounded, Elder Scrolls Online, Hellblade : Senua's Sacrifice, Vampire Survivors, Stardew Valley, Gang Beasts, Golf With Your Friends et bien plus encore ! De nouveaux titres seront ajoutés 2 à 3 fois par an. "

Notons que pour les abonnés à l'offre Xbox Live Gold, la bascule vers la formule Xbox Game Pass Core sera automatique.