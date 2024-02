Le service Xbox Game Pass va prochainement accueillir la deuxième vague de jeux gratuits. Ce sont 8 titres qui ont été sélectionnés par Microsoft pour les abonnés à son abonnement, avec des titres se déclinant en version console, PC et Cloud.

Rappelons que les abonnés de la formule Xbox Game Pass Core ne sont pas concernés par ces titres qui s'invitent uniquement dans les formules Console, PC et Ultimate.

Voici donc la liste des jeux proposés :

Return to Grace (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

Tales of Arise (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

Bluey: The Videogame (Cloud, Console et PC) - le 22 février

Maneater (Cloud, Console, et PC) - le 27 février

Madden NFL 24 (Cloud) - le 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) - le 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) - le 29 février

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) - le 5 mars

On note ainsi la présence de Tales of Arise qui permet d'accéder au jeu de base, et d'acheter l'extension sortie récemment pour étendre l'histoire et la durée de vie.

En marge de ces arrivées, deux titres vont quitter le catalogue du Xbox Game Pass à compter du 30 septembre :