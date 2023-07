Le Xbox Game Pass de Microsoft propose chaque mois d'accéder, sans surcout, à une sélection de titres et ce mois de juillet va mettre l'accent sur un des jeux les plus populaires de ces 10 dernières années : Grand Theft Auto V.

L'occasion ainsi de mettre la main sur une véritable pépite, tout simplement un des jeux les plus joués au monde ces dernières années et incontestablement le plus gros succès du divertissement de la décennie.

Mais ce n'est pas tout, il ne s'agit là que d'un des nombreux titres annoncés pour ce mois dans l'abonnement, la liste des jeux étant la suivante :

Grand Theft Auto V – (Cloud et console) – 5 juillet 2023

Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, console et PC) – 5 juillet 2023 ;

McPixel 3 (Cloud, console et PC) – 6 juillet 2023 ;

Common’hood (Cloud, console et PC) – 11 juillet 2023 ;

Insurgency: Sandstorm (PC) – 11 juillet 2023 ;

Exoprimal (Cloud, console et PC) – 14 juillet 2023 ;

Techtonica (Preview) (Cloud, console et PC) – 18 juillet ;

The Cave (Cloud et console) – 18 juillet.

Microsoft évoque également certains DLC qui intègrent la formule en ce début de mois :