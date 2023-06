Il y a quelques semaines et dans le but de convaincre les régulateurs de la concurrence se penchant sur la validité du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la marque américaine annonçait avoir noué un accord avec Nvidia pour fournir à son service GeForce Now une grande partie des jeux issus de ses studios actuels et à venir.

L'idée était ainsi de rassurer les régulateurs et de prouver la volonté de Microsoft de partager les productions des studios qu'elle gère, contrairement aux accusations (et à ce que fait) de Sony.

Microsoft s'installe dans le GeForce Now

Finalement ce rapprochement va un peu plus loin que prévu puisque Microsoft a annoncé qu'une sélection de jeux de son Xbox Game pass va prochainement intégrer le GeForce Now de Nvidia.

Tous les jeux du Game Pass ne seront pas accessibles depuis la plateforme GeForce Now (qui rappelons-le, propose une formule gratuite), mais cela devrait renforcer le catalogue de Nvidia qui peine toujours à trouver du soutien dans sa tentative de démocratiser le Cloud Gaming.

Depuis son lancement, le GeForce Now a beaucoup évolué, avec des configurations de plus en plus puissantes qui sont malgré tout pénalisées par un catalogue de titres compatibles encore un peu trop limité. La marque devrait donc profiter de ce partenariat pour proposer une offre plus alléchante à ses clients.

Pour Microsoft, il s'agit également d'étendre ses compétences notamment en allant au-delà de sa propre offre de Cloud Gaming qui se limite aux jeux Xbox Series et ne propose pas encore de jeux PC en streaming jouables au clavier et à la souris.

En combinant leurs forces, le Xbox Game Pass et le GeForce Now devraient enfin proposer une offre polyvalente à même de séduire un plus grand nombre de joueurs.