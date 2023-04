Ce mois d'avril 2023 promet de belles surprises aux abonnés du service Xbox Game Pass. On connaissait déjà certains jeux qui intégreront le service avec notamment Minecraft Legends, The Last Case of Benedict Fox ou encore Ghostwire : Tokyo.

Mais les joueurs pourront également mettre la main sur une dizaine d'autres jeux dont voici la liste :

Sur console

Goat Simulator - 4 avril

Loop Hero - 4 avril

Everspace 2 - 6 avril

Iron Brigade - 6 avril

Ghostwire : Tokyo - 12 avril

NHL 23 - 13 avril (EA Play)

Minecraft Legends - 18 avril

Coffee Talk Episode 2 - 20 avril

The Last Case of Benedict Fox - 27 avril

Homestead Arcana - avril

Sur PC

Goat Simulator - 4 avril

Loop Hero - 4 avril

Ghostwire : Tokyo - 12 avril

Minecraft Legends - 18 avril

Coffee Talk Episode 2 - 20 avril

The Last Case of Benedict Fox - 27 avril



En Cloud

Iron Brigade - 6 avril

Ghostwire : Tokyo - 12 avril

Minecraft Legends - 18 avril

Coffee Talk Episode 2 - 20 avril

The Last Case of Benedict Fox - 27 avril



Rappelons que le service de Microsoft propose l'accès à plus de 400 jeux vidéo sans aucune limite de temps avec un renouvellement partiel chaque mois et de nouveaux titres à récupérer.