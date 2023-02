Alors que se profile la fin du mois de février, il est l'heure pour Microsoft de dévoiler les nouveaux jeux qui intégreront le Xbox Game Pass, et de confirmer ceux qui vont également le quitter...

L'offre Xbox Game Pass reste à ce jour l'une des plus complètes disponibles pour les joueurs sur un marché en évolution et chaque mois, on assiste à des entrées de nouveaux titres, mais également à des sorties de catalogue.

4 nouveaux titres

Les arrivées se font en plusieurs vagues et Microsoft dévoile ainsi le programme de la seconde partie de février, qui déborde sur Mars.

On pourra ainsi mettre la main sur ces 4 titres :

Soul Hackers 2 (Cloud, Console & PC) le 28 février

(Cloud, Console & PC) le 28 février Merge & Blade (Cloud, Console & PC) le 28 février

(Cloud, Console & PC) le 28 février F1 22 (Console & PC) EA Play le 2 mars

(Console & PC) EA Play le 2 mars Wo Long : Fallen Dynasty (Cloud, Console & PC) le 3 mars

À noter que Soul Hackers 2 fait partie de l'arc Shin Megami Tensei, il s'agit d'un RPG au tour par tour assez attendu par les joueurs sur Xbox.

L'offre Xbox Game Pass est proposée à partir de 9,99€ par mois