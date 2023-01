Le Xbox Game Pass de Microsoft reste actuellement l'une des offres de jeux par abonnement la plus intéressante du marché. Proposant un catalogue fourni de titre et des nouveautés dès leur jour de sortie, l'offre de Microsoft est loin devant la concurrence, au point que Sony a récemment été contraint de réviser en profondeur sa formule concurrente, le PlayStation Plus.

Xbox Game Pass : le JRPG à l'honneur

Microsoft vient ainsi d'annoncer l'arrivée de 8 nouveaux titres au sein de son catalogue qui, comme tous les autres jeux proposés ainsi, seront accessibles sans surcout pour les joueurs.

À compter du 19 janvier, les joueurs pourront ainsi mettre la main sur Persona 3 Portable et Persona 4 : Golden, deux JRPG très populaires. Il est intéressant de voir la franchise s'inviter dans le Xbox Game Pass alors même qu'elle a longtemps boudé l'univers Xbox tout court.

Dès le 20 janvier, Microsoft met en avant une collaboration avec Capcom pour proposer Monster Hunter Rise. Les joueurs pourront ainsi partir à la chasse aux monstres dans un titre à la fois magnifique, nerveux et assez stratégique.

Dans son communiqué officiel, Microsoft indique qu'il ne s'agit que d'une première salve de titres pour son Xbox Game Pass. D'autres jeux pourraient ainsi s'inviter au sein de l'offre prochainement.